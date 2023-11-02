В “Армії відновлення” Харківщини підвищили зарплату – до 10 тисяч на місяць

Заробітна плата учасників державного проєкту “Армія відновлення” зросла у 1,5 раза. Тепер люди, які перебувають на обліку у центрі зайнятості та задіяні у суспільно корисних роботах, отримуватимуть 10050 гривень на місяць.

Зарплати учасників “Армії відновлення” фінансуються із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, повідомили МГ “Об’єктив” у Харківському обласному центрі зайнятості.

Харківщина приєдналася до проєкту “Армія відновлення” на початку поточного року, і зараз роботи проводять у 52 громадах. Учасники розбирають завали, будують захисні споруди, плетуть маскувальні сітки, надають соціальні послуги у “пунктах незламності”. Станом на 1 листопада в межах проєкту в регіоні було видано понад 12,2 тисячі направлень.

Раніше мінімальна зарплата “армійців” складала 6700 гривень.