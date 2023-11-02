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В “Армії відновлення” Харківщини підвищили зарплату – до 10 тисяч на місяць

Суспільство 18:27   02.11.2023
Олена Нагорна
В “Армії відновлення” Харківщини підвищили зарплату – до 10 тисяч на місяць

Заробітна плата учасників державного проєкту “Армія відновлення” зросла у 1,5 раза. Тепер люди, які перебувають на обліку у центрі зайнятості та задіяні у суспільно корисних роботах, отримуватимуть 10050 гривень на місяць.

Зарплати учасників “Армії відновлення” фінансуються із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, повідомили МГ “Об’єктив” у Харківському обласному центрі зайнятості.

Харківщина приєдналася до проєкту “Армія відновлення” на початку поточного року, і зараз роботи проводять у 52 громадах. Учасники розбирають завали, будують захисні споруди, плетуть маскувальні сітки, надають соціальні послуги у “пунктах незламності”. Станом на 1 листопада в межах проєкту в регіоні було видано понад 12,2 тисячі направлень.

Раніше мінімальна зарплата “армійців” складала 6700 гривень.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «В “Армії відновлення” Харківщини підвищили зарплату – до 10 тисяч на місяць»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 18:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заробітна плата учасників державного проєкту “Армія відновлення” зросла у 1,5 раза. Тепер люди, які перебувають на обліку у центрі зайнятості та задіяні у суспільно корисних роботах, отримуватимуть 10050 гривень на місяць.".