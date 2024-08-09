Безробітні харків’яни можуть допомогти у відновленні: платять до 12 тис. грн

11,3 тисячі направлень на суспільно корисні роботи у межах проєкту “Армія відновлення” видали на Харківщині з початку року.

“Люди, які з тих чи інших причин залишились без роботи, можуть долучитися до виконання суспільно корисних робіт і таким чином зробити свій внесок у відбудову нашої країни”, – пояснив директор Обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

За його словами, людей залучають до відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій територій, облаштування укриттів, плетіння сіток, розвантаження, фасування та доставки “гуманітарки”, надання соціальних послуг ВПО та допомоги сім’ям військових.

Роботи проводяться у 50 громадах, їхні види залежать від місцевих потреб. На сьогодні до п’ятірки ТГ за найбільшою кількістю виданих направлень входять: Харківська, Лозівська, Барвінківська, Богодухівська та Зміївська.

Учасникам проєкту пропонують до 12 тисяч гривень за повний місяць (без відгулів та відпусток – ред.). З початку цього року працівникам “Армії відновлення” виплатили 122,8 мільйона гривень.

Більше інформації про такий вид тимчасової зайнятості за посиланням.