Безработные харьковчане могут помочь в восстановлении: платят до 12 тыс. грн
11,3 тысячи направлений на общественно полезные работы в рамках проекта «Армия восстановления» выдали на Харьковщине с начала года.
«Люди, которые по тем или иным причинам остались без работы, могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ и таким образом внести свой вклад в восстановление нашей страны», — пояснил директор Областного центра занятости Александр Котуков.
По его словам, людей привлекают к восстановлению поврежденных в результате боевых действий территорий, обустройству укрытий, плетению сеток, разгрузке, фасовке и доставке «гуманитарки», предоставлению социальных услуг ВПЛ, оказанию помощи семьям военных.
Работы проводятся в 50 громадах, их виды зависят от местных потребностей. На сегодня в пятерку ТГ по наибольшему количеству выданных направлений входят: Харьковская, Лозовская, Барвенковская, Богодуховская и Змиевская.
Участникам проекта предлагают до 12 тысяч гривен за полный месяц (без отгулов и отпусков — ред.). С начала этого года работникам «Армии восстановления» выплатили 122,8 миллиона гривен.
Больше информации о таком виде временной занятости по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия восстановления, відновлення, восстановление, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 19:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11,3 тысячи направлений на общественно полезные работы в рамках проекта «Армия восстановления» выдали на Харьковщине с начала года.".