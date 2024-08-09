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Безработные харьковчане могут помочь в восстановлении: платят до 12 тыс. грн

Общество 19:16   09.08.2024
Елена Нагорная
Безработные харьковчане могут помочь в восстановлении: платят до 12 тыс. грн Фото: ХОВА

11,3 тысячи направлений на общественно полезные работы в рамках проекта «Армия восстановления» выдали на Харьковщине с начала года.

«Люди, которые по тем или иным причинам остались без работы, могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ и таким образом внести свой вклад в восстановление нашей страны», — пояснил директор Областного центра занятости Александр Котуков.

По его словам, людей привлекают к восстановлению поврежденных в результате боевых действий территорий, обустройству укрытий, плетению сеток, разгрузке, фасовке и доставке «гуманитарки», предоставлению социальных услуг ВПЛ, оказанию помощи семьям военных.

Работы проводятся в 50 громадах, их виды зависят от местных потребностей. На сегодня в пятерку ТГ по наибольшему количеству выданных направлений входят: Харьковская, Лозовская, Барвенковская, Богодуховская и Змиевская.

Участникам проекта предлагают до 12 тысяч гривен за полный месяц (без отгулов и отпусков — ред.). С начала этого года работникам «Армии восстановления» выплатили 122,8 миллиона гривен.

Больше информации о таком виде временной занятости по ссылке.

Читайте также: Работа в Харькове и области: где готовы платить 50 тысяч гривен

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 19:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11,3 тысячи направлений на общественно полезные работы в рамках проекта «Армия восстановления» выдали на Харьковщине с начала года.".