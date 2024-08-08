Работа в Харькове и области: где готовы платить 50 тысяч гривен

По состоянию на 8 августа в Харьковской области актуальны 2487 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия сестры медицинской (брата медицинского) по физиотерапии с зарплатой в 50 тысяч гривен. Водитель автотранспортных средств будет иметь 27 тысяч, а экономист – 21.

Бухгалтер будет зарабатывать 20 тысяч гривен, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 19 тысяч, слесарь-ремонтник – 18 тысяч, учитель заведения общего среднего образования – 16, служащий на складе (кладовщик) – 15, фармацевт – 14, а повар – 13 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.