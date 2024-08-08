Робота в Харкові й області: де готові платити 50 тисяч гривень

Станом на 8 серпня в Харківській області актуальні 2487 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія сестри медичної (брата медичного) з фізіотерапії із зарплатою 50 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів матиме 27 тисяч, а економіст – 21.

Бухгалтер зароблятиме 20 тисяч гривень, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 19 тисяч, слюсар-ремонтник – 18 тисяч, вчитель закладу загальної середньої освіти – 16, службовець на складі (комірник) – 15, фармацевт – 14, а кухар – 13 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.