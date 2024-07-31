Служити там, де хочеш: тонкощі рекрутингу в армію на Харківщині

Кампанія з рекрутингу до лав Сил оборони триває на Харківщині. Укладання контракту дає можливість самостійно обрати підрозділ та спеціальність.

Для цього можна скористатися інтернет-ресурсами Lobby X, Work.Ua, Robota.Ua, де представники військових частин розміщують вакансії, звернутися до ЦНАПу або РТЦК та СП, розповів заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ОТЦК та СП Олег Щирський.

В останньому випадку, за його словами, треба підготуватися, щоб працівники РТЦК та СП не прийняли охочого укласти контракт за охочого мобілізуватися та не направили його до підрозділу на власний розсуд.

«Треба отримати рекомендаційний лист. Це письмова згода. І вже тільки з ним йти до РТЦК та СП. Люди, які стоять на КПП, не знають, чи ви прийшли добровольцем по мобілізації, чи на контракт. Ви кажете: “Я хочу укласти контракт зі ЗСУ, йду до відділення рекрутингу та комплектування”. Показуєте рекомендаційний лист, і вас проводять до спеціаліста-інструктора, до начальника відділення рекрутингу, де ви пишете заяву: “Прошу вас оформити документи на військову службу за контрактом”. Я думаю, що це буде 100% гарантія, що ви попадете. Тому що багато людей приходять й не знають, куди їм треба потрапити. Каже: “Я доброволець, хочу в армію”. Його одразу на медичну комісію і потім всі ці ситуації», — пояснив Щирський.

Він також нагадав, що за укладання першого контракту передбачена одноразова виплата у 24,2 тисячі гривень. Додаткова одноразова виплата надається органами місцевого самоврядування – це ще 50 тисяч гривень. Щомісяця контрактник отримуватиме від 20 тисяч гривень (за участь у бойових діях – до 100 тисяч).

Старший лейтенант 4-ї ОТБр ім. гетьмана Івана Виговського Борис Демченко зазначив, що якщо на початку року більше охочих укласти контракт було серед військовозобов’язаних, то зараз – серед осіб призовного віку, тобто хлопців та дівчат віком від 18 до 25 років.

«Багато йдуть призовників. Тому що вони розуміють, що робота стабільна. І саме зараз в усіх військових частинах є цікавий напрямок психологічного супроводу військовослужбовців. Тому якщо хлопці або дівчата мають освіту психолога, то вони звертаються до військових частин. Їх беруть до себе. Далі, якщо ти маєш освіту, то ти вже в майбутньому після підвищення кваліфікації офіцер», — розповів Демченко.

Спікер 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Андрій «Дід» зазначив: щоб потрапити до певного підрозділу, не обов’язково проходити попередню підготовку чи закінчувати курси.

«У моєму підрозділі всі прийшли без цих сертифікатів. Це не є обов’язковою вимогою для того, щоб стати, наприклад, оператором БпЛА. Ви приходите, проходите базову військову підготовку й потім вже в підрозділі отримуєте необхідні знання. У підрозділі додатково проводяться навчання з базової військової підготовки – це стрільба й тактична підготовка. Щоб не витрачати час на ці школи, я пропоную одразу йти й отримувати базові й практичні знання у підрозділі», — радить Андрій.