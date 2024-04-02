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У Харкові відкрились два Центри рекрутингу української армії: як працюють

Суспільство 15:20   02.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові відкрились два Центри рекрутингу української армії: як працюють Фото: Олег Синєгубов

Відсьогодні у Харкові запрацювали два Центри рекрутингу української армії, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Людина може прийти до рекрутингового центру, який фактично є цивільним консультативно-інформаційним офісом, і ознайомитись з повним переліком вакансій. Йдеться не тільки про  ЗСУ, а й  Нацгвардію,  ДПСУ — загалом систему Сил оборони», – зазначив Синєгубов.

Серед запропонованих вакансій: є і кухар, і водій, і ремонтник, і фінансист, і медик. Також є ті спеціальності, які беруть участь у найгарячіших боях.

Рекрутер може проконсультуватися, а потім, за бажанням, обрати ту посаду і ту військову частину, де він себе бачить. Також діє система повноцінної підготовки майбутніх воїнів. Синєгубов підкреслює: у рекрутинговому центрі не вручають повісток і не збирають особисті дані без згоди й потреби.

За детальною інформацією звертатися за телефоном: 0 800 300 441.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні у Харкові запрацювали два Центри рекрутингу української армії, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".