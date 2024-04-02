В Харькове открылись два Центра рекрутинга украинской армии: как работают

С сегодняшнего дня в Харькове заработали два Центра рекрутинга украинской армии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Человек может прийти в рекрутинговый центр, фактически гражданский консультативно-информационный офис, и ознакомиться с полным перечнем вакансий. Речь идет не только об ВСУ, но и о Нацгвардии, ГПСУ — в целом системе Сил обороны», — отметил Синегубов.

Среди предложенных вакансий есть и повар, и водитель, и ремонтник, и финансист, и медик. Также есть специальности, которые участвуют в самых горячих боях.

Рекрутер может проконсультироваться, а затем, по желанию, избрать ту должность и воинскую часть, где он себя видит. Также действует система полноценной подготовки будущих воинов. Синегубов подчеркивает: в рекрутинговом центре не вручают повестки и не собирают личные данные без согласия и необходимости.

За подробной информацией обращаться по телефону: 0800300441.