Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

В Харькове открылись два Центра рекрутинга украинской армии: как работают

Общество 15:20   02.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове открылись два Центра рекрутинга украинской армии: как работают Фото: Олег Синегубов

С сегодняшнего дня в Харькове заработали два Центра рекрутинга украинской армии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Человек может прийти в рекрутинговый центр, фактически гражданский консультативно-информационный офис, и ознакомиться с полным перечнем вакансий. Речь идет не только об ВСУ, но и о Нацгвардии, ГПСУ — в целом системе Сил обороны», — отметил Синегубов.

Среди предложенных вакансий есть и повар, и водитель, и ремонтник, и финансист, и медик. Также есть специальности, которые участвуют в самых горячих боях.

Рекрутер может проконсультироваться, а затем, по желанию, избрать ту должность и воинскую часть, где он себя видит. Также действует система полноценной подготовки будущих воинов. Синегубов подчеркивает: в рекрутинговом центре не вручают повестки и не собирают личные данные без согласия и необходимости.

За подробной информацией обращаться по телефону: 0800300441.

02

03

04

05

06
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Призыва не будет. Утвержден переход ВСУ на службу по контракту и рекрутинг

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 2 апреля: перспективы электротранспорта, удары КАБ
Главные новости Харькова 2 апреля: перспективы электротранспорта, удары КАБ
02.04.2024, 15:26
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
02.04.2024, 09:39
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
01.04.2024, 22:08
За взятку будут судить бывшего военкома в Харькове: подробности
За взятку будут судить бывшего военкома в Харькове: подробности
02.04.2024, 11:45
«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение
«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение
02.04.2024, 14:36
Ситуация в энергетике Харьковщины: данные Минэнерго и Укрэнерго
Ситуация в энергетике Харьковщины: данные Минэнерго и Укрэнерго
01.04.2024, 11:02

Новости по теме:

12:13
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен
11:24
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 23 000 грн
13:33
Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий
09:40
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
11:36
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен

Вы читали новость: «В Харькове открылись два Центра рекрутинга украинской армии: как работают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня в Харькове заработали два Центра рекрутинга украинской армии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".