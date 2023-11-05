Призыва не будет. Утвержден переход ВСУ на службу по контракту и рекрутинг
ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.
Об этом говорится в концепции военной кадровой политики до 2028 года, утвержденной Министерством обороны. Документ предусматривает изменения как во время войны, так и в мирное время.
Другие ожидаемые результаты:
▪️ в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
▪️ человекоцентричный подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;
▪️ усовершенствованная электронная система воинского учета;
▪️ автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом;
▪️ расширение сотрудничества между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
▪️ эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;
▪️ усовершенствованное психологическое обеспечение;
▪️ новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
▪️ надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.
«Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО», — сообщает Минобороны.
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- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: ВСУ, контракт, Минобороны, служба, срочная служба, умеров;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 15:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.".