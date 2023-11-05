Live
  • Вс 05.11.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Призыва не будет. Утвержден переход ВСУ на службу по контракту и рекрутинг

Общество 15:22   05.11.2023
Елена Нагорная
Призыва не будет. Утвержден переход ВСУ на службу по контракту и рекрутинг Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

Об этом говорится в концепции военной кадровой политики до 2028 года, утвержденной Министерством обороны. Документ предусматривает изменения как во время войны, так и в мирное время.

Другие ожидаемые результаты:

▪️ в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

▪️ человекоцентричный подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;

▪️ усовершенствованная электронная система воинского учета;

▪️ автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом;

▪️ расширение сотрудничества между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

▪️ эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;

▪️ усовершенствованное психологическое обеспечение;

▪️ новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

▪️ надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

«Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО», — сообщает Минобороны.

Читайте также: Зеленскому советуют снизить возрастной порог для мобилизации

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Призыва не будет. Утвержден переход ВСУ на службу по контракту и рекрутинг
Призыва не будет. Утвержден переход ВСУ на службу по контракту и рекрутинг
05.11.2023, 15:22
«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
04.11.2023, 13:31
Дождь и сильные порывы ветра. Погода в Харькове и области на 5 ноября
Дождь и сильные порывы ветра. Погода в Харькове и области на 5 ноября
04.11.2023, 20:01
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
03.11.2023, 18:27
Польский доброволец, воевавший за Украину, умер в Харькове
Польский доброволец, воевавший за Украину, умер в Харькове
05.11.2023, 16:05
11 тыс. за документы. Глава ветбольницы в Харькове повторно погорела на взятке
11 тыс. за документы. Глава ветбольницы в Харькове повторно погорела на взятке
03.11.2023, 15:19

Новости по теме:

10:22
О больших потерях врага на Купянском направлении заявили в ВСУ
07:48
Украина готовит масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ — генерал
19:17
6 вражеских атак отбили воины ВСУ на Харьковщине – Генштаб
17:41
Передавал РФ информацию о ВСУ. На Харьковщине будут судить адвоката
16:05
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось

Вы читали новость: «Призыва не будет. Утвержден переход ВСУ на службу по контракту и рекрутинг»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 15:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.".