Все четыре этапа операции «Вивальди» завершены, заявил командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий 14 октября. В течение заключительного сезона ВСУ освободили еще 101 км² территории на Лиманском направлении, деоккупированы еще три населенных пункта – Зеленая Долина, Липовое и Колодязи. Потери россиян – около трех тысяч солдат.

«Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клеще, а также защитили трассу Харьков — Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки в Донбассе. Мы сорвали наступление группировки «Запад» и заставили его перекинуть часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой», – отметил Билецкий.

За все время операции ВСУ вернули под полный контроль Украины 16 населенных пунктов на Лиманском направлении, освободили 277 км² и ликвидировали 8000 оккупантов.

Билецкий намекнул: «Вивальди» завершена, но музыка продолжает звучать.

Тем временем аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий, указав на освобожденные территории.

Напомним, 15 сентября СОУ официально подтвердили контрнаступление на Лиманском направлении. После многочисленных сообщений военных аналитиков и осинтеров ясность в ситуацию внес командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Он заявил, что защитники на севере Донецкой области проводят операцию «Вивальди». Она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Билецкий подтвердил, что украинские подразделения зачистили от очагов российской инфильтрации территорию в 75 кв. км, еще десять – деоккупировали. Освобождение села Среднее генерал назвал лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям. Он намекнул, что у Вивальди было четыре сезона. И это – только первый из них.