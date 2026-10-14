Операція “Вівальді” завершена: звільнені ще три населені пункти, підсумки

Усі чотири етапи операції “Вівальді” завершені, заявив командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький 14 жовтня. Протягом завершального сезону ЗСУ звільнили ще 101 км² території на Лиманському напрямку, деокуповані ще три населені пункти – Зелена Долина, Липове та Колодязі. Втрати росіян – близько трьох тисяч військових.

“Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків — Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий”, – зазначив Білецький.

За весь час операції ЗСУ повернули під повний контроль України 16 населених пунктів на Лиманському напрямку, звільнили 277 км² та ліквідували 8000 окупантів.

Білецький натякнув: “Вівальді” завершена, але музика продовжує звучати.

Тим часом аналітики проєкту DeepState оновили карти бойових дій, вказавши на звільнені території.

Нагадаємо, що 15 вересня СОУ офіційно підтвердили контрнаступ на Лиманському напрямку. Після численних повідомлень воєнних аналітиків і осінтерів ясність у ситуацію вніс командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що оборонці на півночі Донецької області проводять операцію «Вівальді». Вона триває «в режимі максимальної інформаційної тиші». Білецькій підтвердив, що українські підрозділи зачистили від осередків російської інфільтрації територію в 75 кв. км, ще десять – деокупували. Визволення села Середнє генерал назвав лише підготовчим етапом до подальших дій. Він натякнув, що у Вівальді було чотири сезони. І це – лише перший із них.

20 вересня аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій в Україні. За їхніми даними, СОУ деокупували одразу два населені пункти на Лиманському напрямку – це села Шандриголове та Дерилове Краматорського району Донецької області. Успішний контрнаступ триває за десять кілометрів від кордону Харківської області.

Незабаром командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький підбив підсумки другої частини операції «Вівальді», яку проводять у Донецькій області. Він констатував: звільнена «критична точка», а другий сезон операції «Вівальді» завершений. Українські військові на той момент уже звільнили 125 квадратних кілометрів на Лиманському напрямку. Також ліквідовані понад три тисячі російських солдатів. Білецький зазначив, що під час другого етапу контрнаступу ЗСУ вибили ворога із Шандриголового та Дерилового, також під контроль України вдалося повернути селище Дробишеве.

28 вересня командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький підтвердив звільнення населених пунктів Рідкодуб та Катеринівка. Окремим досягненням він виділив повернення під контроль ЗСУ селища Нове. Білецький пояснив: ініціатива у цих боях буде саме у того, хто контролює висоти навколо вказаного населеного пункту. Незабаром у Третьому армійському корпусі ЗСУ зазначили: українські захисники звільнили ще 51 квадратний кілометр на Донеччині під час третього етапу операції «Вівальді».