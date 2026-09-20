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Два населені пункти повернулися під контроль України – DeepState

Україна 10:17   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два населені пункти повернулися під контроль України – DeepState Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 20 вересня аналітики проєкту DeepState оновили карти бойових дій в Україні. За їхніми даними, СОУ деокупували одразу два населені пункти на Лиманському напрямку. Успішний контрнаступ триває за десять кілометрів від кордону Харківської області. 

Так, окупантів вибили із села Шандриголове Краматорського району Донецької області.

СДУ просунулися в Лиманському напрямку

Також українські захисники повернули під контроль село Дерилове Краматорського району.

СДУ просунулися в Лиманському напрямку

Нагадаємо, що 15 вересня СОУ офіційно підтвердили контрнаступ на Лиманському напрямку. Після численних повідомлень воєнних аналітиків і осінтерів ясність у ситуацію вніс командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що оборонці на півночі Донецької області проводять операцію «Вівальді». Вона триває «в режимі максимальної інформаційної тиші». Білецькій підтвердив, що українські підрозділи зачистили від осередків російської інфільтрації територію в 75 кв. км, ще десять – деокупували. Визволення села Середнє генерал назвав лише підготовчим етапом до подальших дій. Він натякнув, що у Вівальді було чотири сезони. І це – лише перший із них.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 10:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 вересня аналітики проєкту DeepState оновили карти бойових дій в Україні. ".