Два населені пункти повернулися під контроль України – DeepState

Вранці 20 вересня аналітики проєкту DeepState оновили карти бойових дій в Україні. За їхніми даними, СОУ деокупували одразу два населені пункти на Лиманському напрямку. Успішний контрнаступ триває за десять кілометрів від кордону Харківської області.

Так, окупантів вибили із села Шандриголове Краматорського району Донецької області.

Також українські захисники повернули під контроль село Дерилове Краматорського району.

Нагадаємо, що 15 вересня СОУ офіційно підтвердили контрнаступ на Лиманському напрямку. Після численних повідомлень воєнних аналітиків і осінтерів ясність у ситуацію вніс командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що оборонці на півночі Донецької області проводять операцію «Вівальді». Вона триває «в режимі максимальної інформаційної тиші». Білецькій підтвердив, що українські підрозділи зачистили від осередків російської інфільтрації територію в 75 кв. км, ще десять – деокупували. Визволення села Середнє генерал назвав лише підготовчим етапом до подальших дій. Він натякнув, що у Вівальді було чотири сезони. І це – лише перший із них.