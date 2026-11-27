Радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що був помічений новий БпЛА РФ.

«На фронтах помітили новий БпЛА рф. Реактивний. Попередньо ідентифіковано як «изделие К5», – написав «Флеш».

Коли і на якому напрямку були зроблені опубліковані кадри, він не уточнив.

Нагадаємо, нові «молнії» з’явилися на озброєнні ворога. Про це попередив радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Модифікації поки що виявили в безпілотниках розвідувального, а не ударного типу. Їх обладнали МЕШ-модемом, якісною камерою та бензиновим двигуном. Це забезпечує розвіднику більшу дальність, тривалість польоту та, ймовірно, вищу швидкість, пояснив «Флеш».