Бойовий лазер, встановлений для захисту українського об’єкта критичної інфраструктури, вперше у світі збив реактивний дрон “Герань”. Про це повідомив радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов.

Лазерну установку ППО Blysk, за допомогою якої було збито російський дрон, розробляє компанія Carmine Sky. Це перший результат у бойових умовах.

Як розповів Бескрестнов, технологія лазерної системи ППО розвивається у рамках державної програми “Приватна ППО” за підтримки кластера оборонних технологій Брейв-1.

“В Україні кілька компаній займаються розробками в галузі застосування лазерів для ППО. Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з’являються хороші новини. Поки що рано говорити про серійне виробництво лазера. Продовжуються випробування, під час яких лазери захищають критичні об’єкти інфраструктури”, – уточнив “Флеш.

Відео: Сергій Бескрестнов

Нагадаємо, раніше радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов попереджав про створення противником модифікації БпЛА типу “Молнія” з бензиновим двигуном.