Боевой лазер, установленный для защиты украинского объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань». Об этом сообщил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Лазерную установку ПВО Blysk, с помощью которой был сбит российский дрон, разрабатывает компания Carmine Sky. Это первый результат в боевых условиях.

Как рассказал Беспрестнов, технология лазерной системы ПВО развивается в рамках государственной программы «Частное ПВО» при поддержке кластера оборонных технологий Брейв-1.

«В Украине несколько компаний занимаются разработками в области применения лазеров для ПВО. Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-нибудь появляются хорошие новости. Пока рано говорить о серийном производстве лазера. Продолжаются испытания, во время которых лазеры защищают критические объекты инфраструктуры», — уточнил «Флеш».

Видео: Сергей Бескрестнов

Напомним, ранее советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов предупреждал о создании противником модификации БпЛА типа «Молния» с бензиновым двигателем.