Успех частной ПВО: в Украине впервые сбили дрон с помощью лазера (видео)
Боевой лазер, установленный для защиты украинского объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань». Об этом сообщил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.
Лазерную установку ПВО Blysk, с помощью которой был сбит российский дрон, разрабатывает компания Carmine Sky. Это первый результат в боевых условиях.
Как рассказал Беспрестнов, технология лазерной системы ПВО развивается в рамках государственной программы «Частное ПВО» при поддержке кластера оборонных технологий Брейв-1.
«В Украине несколько компаний занимаются разработками в области применения лазеров для ПВО. Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-нибудь появляются хорошие новости. Пока рано говорить о серийном производстве лазера. Продолжаются испытания, во время которых лазеры защищают критические объекты инфраструктуры», — уточнил «Флеш».
Видео: Сергей Бескрестнов
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Напомним, ранее советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов предупреждал о создании противником модификации БпЛА типа «Молния» с бензиновым двигателем.