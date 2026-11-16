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Експериментальні проєкти приватної ППО: чи дає це результати – ОВА

Суспільство 16:20   16.11.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
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Експериментальні проєкти приватної ППО: чи дає це результати – ОВА

Приватна ППО, автоматизовані турелі та антидроновий захист НПУ – на Харківщині розвивають кілька напрямків протидії ворожим БпЛА. Які з них уже мають результати та над чим ще працюють, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Зараз реалізовується експериментально кілька проєктів приватної ППО, яке ставить на меті собі прикриття критично важливих об’єктів, однак не можемо поки що сказати, що це прямо таки принесло великі результати, це є досить важко. Якщо брати питання вишки – автоматизовані турелі, там є свої результати. І ми лише нарощуємося щодо цього”, – сказав начальник ХОВА.

Він також додав, що кілька експериментальних проєктів проводить і Національна поліція.

“Щодо, перш за все, захисту своїх екіпажів, які працюють на тих територіях, де активно ворог цілить по них, по цивільних і все інше. Тому, це перш за все, прикриття на ось таких небезпечно критично важливих ділянках 0-20 км”, – пояснив начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 16:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приватна ППО, автоматизовані турелі та антидроновий захист НПУ – на Харківщині розвивають кілька напрямків протидії ворожим БпЛА.".