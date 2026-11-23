На п’ятий рік повномасштабної війни гул генераторів під час блекаутів став звичним фоном для Харкова. Здавалося б, містяни знають про ці прилади всі, проте важливі питання лишаються: як безпечно користуватися установкою, щоб не наробити лиха, і як масові вихлопи впливають на повітря та довкілля. МГ «Об’єктив» розбиралася за допомогою експертів з НТУ «ХПІ».

«Бувають не тільки бензинові та дизельні, а й газові установки», — розповідає доцент кафедри двигунів та гібридних енергоустановок НТУ «ХПІ» Сергій Білик.

Та яким би не було пальне, бюджетні моделі мають спільну проблему, констатує фахівець: «Зазвичай їх не ремонтують, тобто ремонтопридатність на нулі. Коли така генераторна установка відпрацювала свій ресурс, дешевше купити нову, ніж відремонтувати, тому що все одноразове».

Щоб прилад не згорів у перший же сезон, експерт радить не брати його впритул за потужністю.

«Генератори на 3,5 кВт для звичайного приватного господарства працюють на грані. А от 5 кВт — достатньо, щоб комфортно почуватися в будь-якій звичайній приватній будівлі», — зазначає Білик.

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Втім, цей показник усереднений, тож перед покупкою необхідний індивідуальний розрахунок.

«Треба порахувати чайники, холодильники — всі електричні прилади, які необхідні для життя в критичні моменти. Скласти їхню потужність і зрозуміти, який саме генератор потрібен. Якщо обрати дешевший варіант, який працюватиме на межі своїх можливостей, строк його служби різко знизиться», — наголошує доцент ХПІ.

Ще одне золоте правило — купувати генератор влітку.

«Зараз узагалі складно знайти. Як тільки починається блекаут, вартість одразу непропорційно зростає, прилади зникають, їх миттєво розкуповують і створюється ажіотаж», — додає Білик.

Правила безпеки

«Головна вимога до генераторів, відповідно до технічних норм, — це відстань у 6 метрів від приміщення, де перебувають люди», — наголошує професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко.

Чадний газ називають невидимим убивцею. Його виділяють усі типи генераторів, і нехтування правилами безпеки нерідко обертається трагедіями.

«Нещодавно в новинах повідомляли, що в приватному будинку задихнулася ціла сім’я. Люди спустилися до укриття в підвал, а на вулиці поруч працював генератор. Скоріш за все, не було дотримано норми щодо відстані до житлових приміщень», — зауважує Данильченко.

З тієї ж причини суворо заборонено вмикати генератори на балконах багатоповерхівок — навіть на відкритих і навіть із виведенням вихлопної труби на вулицю.

«Є сусіди, які можуть відкрити вікно для провітрювання, є ваша власна оселя. Проводи від генератора ви, скоріш за все, заводитимете через балконні двері чи вікно, що не дасть їх щільно зачинити. Відповідно, чадний газ потраплятиме і до вашої квартири, і до сусідніх. Тобто ви наражаєте на небезпеку всіх людей навколо», — попереджає професор.

Навіть критична ситуація без світла й тепла не виправдовує порушення правил, переконаний науковець.

«Якщо говорити про багатоквартирні будинки, то тут об’єднанням співвласників краще скинутися й купити один великий генератор на весь будинок», — радить Данильченко.

У теорії мешканець квартири може встановити прилад індивідуально, але так само за 6 метрів від будівлі.

«Потрібно підготувати відповідне місце біля дому, не забувати про норми заземлення електроприладів та безпечне підключення проводів, а також подбати про захист установки від крадіжки», — пояснює професор ХПІ.

Серед інших обов’язкових правил експлуатації:

пальне слід зберігати подалі від працюючого приладу;

перед запуском оселю обов’язково від’єднують від загальноміської електромережі;

запускають генератор на холостому ходу, додаючи навантаження поступово — «розпочинаючи з найбільш потужних споживачів», уточнює Данильченко;

кожні шість-вісім годин роботи установка має «відпочивати».

Екологія: викиди, шум і проблема утилізації

«Більшим злом є бензинові установки, дизельні вважаються більш екологічними. У бензинових більше викидів чадного газу (CO) та вуглеводнів, які не догорають. А дизель натомість дає більше викидів оксидів азоту та сажі», — пояснює завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» Олексій Шестопалов.

У бюджетних побутових і комерційних моделях немає фільтрів чи каталізаторів, як в автомобілях — їх встановлюють лише на промислових агрегатах. Тож усі вихлопи одразу потрапляють у повітря.

«На побутовому генераторі після двигуна стоїть просто вихлопна труба, яка трохи гасить звук, але додаткових засобів очищення він не має, бо інакше коштував би набагато дорожче. Наш ринок заповнений технікою з Китаю, Туреччини тощо, яка не повністю відповідає екологічним вимогам щодо викидів. Натомість промислові установки, особливо ті, що закуповуються в Європі й надходять за гуманітарними програмами, обов’язково проходять сертифікацію», — зазначає Шестопалов.

Окрім хімічного забруднення повітря, генератори створюють і значне акустичне навантаження.

«Якщо під час блекауту пройтися ринком, одразу відчувається суттєвий гул — рівень шуму може сягати 120–130 дБ. Захиститися від нього складно: хіба що облаштовувати окреме приміщення чи сарайчик, хоча вночі звук усе одно заважатиме. Головна порада для людей — не стояти поруч під час роботи приладу й не дихати вихлопами», — каже еколог.

Окремий виклик, на якому наголошують науковці, — подальша утилізація відпрацьованих установок, адже бюджетні моделі майже не підлягають ремонту.

«В електричній частині основну цінність становлять мідні дроти. Зазвичай їх випалюють, щоб здати на брухт і використати повторно. Але під час такого випалювання довкіллю завдається набагато більша шкода, ніж від самої роботи генератора. Крім того, у двигуні внутрішнього згоряння є алюміній, сталь, чавун — і з усім цим теж треба правильно поводитися», — звертає увагу Білик.

Попри всі ризики, шум і викиди, відмовитися від генераторів нині неможливо, визнає Шестопалов.

«Вони зараз рятують нашу роботу і побут. Якщо порівнювати їхню життєву необхідність та екологічний слід, то під час війни важливість генераторів суттєво переважає шкоду для довкілля», — підсумовує науковець.

Цей матеріал створено в межах спільного проєкту, який реалізується Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.