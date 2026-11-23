У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки ввечері 22 листопада було вибито близько 1 тис. вікон, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Загалом було пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та два заклади дошкільної освіти.

«Ліквідація наслідків почалася практично одразу після обстрілу. Комунальні служби прибирали скло, уламки та інше сміття, допомагали закривати пошкоджені вікна й впорядковувати прилеглі території. Допомогу також надають благодійні організації, представники яких працюють на місцях обстрілу», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, пізно ввечері, о 21:00, 22 листопада вибух пролунав у Немишлянському районі Харкова. Мер Ігор Терехов зазначив, що ворог випустив БпЛА по дитячому садку. Руйнування будівлі, за словами Терехова, серйозні. Крім того, пошкоджені і прилеглі житлові будинки. Внаслідок атаки були постраждалі.