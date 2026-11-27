Святкові заходи до Різдва та Нового року проходитимуть на станціях харківського метрополітену з 4 грудня по 11 січня.

Як повідомили в Харківській міськраді, на містян чекатимуть театралізовані програми, концерти, фольклорні свята та виставки. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити новорічні роботи учнів мистецьких шкіл і студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв, послухати колядки та виступи творчих колективів, а також військових оркестрів.

Заходи проходитимуть на станціях метро «Історичний музей», «Ярослава Мудрого» та «Університет».

Детальний графік проведення святкових заходів:

Нагадаємо, Харків буде сяяти, попри відключення. Міський голова Ігор Терехов заявив: цьогоріч місто знову прикрасять новорічними декораціями з підсвіткою. В інтерв’ю «Радіо Хартія» мер сказав: «Що стосується ілюмінації: на моє глибоке переконання, це наша фішка, це емоції людей, це Харків, це по-харківськи». Він також запевнив, що витрати електроенергії на святкові вогні мінімальні. Ілюмінація відокремлена від живлення ЖКГ та ліфтового господарства. Щобільше – місто має резерви, аби заживити декорації від генераторів. Терехов анонсував «дуже класні локації», які будуть практично по всьому місту, щоб не створювати великих скупчень людей. Фінансують створення нових декорацій не з міського бюджету. Мер пояснив, що платять за красу успішні бізнесмени, які попри війну підтримують Харків.