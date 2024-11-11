Євротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн зібрав для Сил оборони гурт з Харківщини

Понад 14 мільйонів гривень для української армії зібрав під час туру європейськими містами гурт «Курган&Агрегат» з Харківської області.

Про це повідомив в інстаграмі учасник гурту Аміл. Він зізнався, що спочатку колектив мав сумніви – чи їхати в євротур. Нині хлопці не шкодують.

Аміл розповів, що понад 5,5 мільйонів виручили із продажу квитків, ці гроші група передає на потреби Сил оборони. Решта суми – це донати від людей та продані на аукціонах лоти.

«Ось такі цифри виходять, коли благодійний тур не тільки на афішах називається “благодійний”, а і на ділі. Співуни-заробітчани, цей шматок тексту для вас!» – пише Аміл.

Звіти – що купили для військових – колектив обіцяє незабаром опублікувати в інстаграмі.