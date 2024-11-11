Live
  • Пн 11.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.3
  • EUR 44.49

Євротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн зібрав для Сил оборони гурт з Харківщини

Культура 21:47   11.11.2024
Олена Нагорна
Євротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн зібрав для Сил оборони гурт з Харківщини Фото: amil_kurganagregat

Понад 14 мільйонів гривень для української армії зібрав під час туру європейськими містами гурт «Курган&Агрегат» з Харківської області.

Про це повідомив в інстаграмі учасник гурту Аміл. Він зізнався, що спочатку колектив мав сумніви – чи їхати в євротур. Нині хлопці не шкодують.

Аміл розповів, що понад 5,5 мільйонів виручили із продажу квитків, ці гроші група передає на потреби Сил оборони. Решта суми – це донати від людей та продані на аукціонах лоти.

«Ось такі цифри виходять, коли благодійний тур не тільки на афішах називається “благодійний”, а і на ділі. Співуни-заробітчани, цей шматок тексту для вас!» – пише Аміл.

Звіти – що купили для військових – колектив обіцяє незабаром опублікувати в інстаграмі.

Читайте також: Понад 13 млн грн для ЗСУ зібрав гурт “Курган&Агрегат” з Харківщини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Євротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн зібрав для Сил оборони гурт з Харківщини
Євротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн зібрав для Сил оборони гурт з Харківщини
11.11.2024, 21:47
Безплатна освіта для ветеранів війни – соціальний проєкт на Харківщині
Безплатна освіта для ветеранів війни – соціальний проєкт на Харківщині
11.11.2024, 21:20
Вісім танків і понад 600 солдатів: 3-тя ОШБр – про втрати РФ на Харківщині
Вісім танків і понад 600 солдатів: 3-тя ОШБр – про втрати РФ на Харківщині
11.11.2024, 20:45
Виправданий крок – Міненерго про вимкнення світла при загрозі масованого удару
Виправданий крок – Міненерго про вимкнення світла при загрозі масованого удару
11.11.2024, 20:14
Ні грошей, ні знайомих у Харкові: дівчину виставив із квартири співмешканець
Ні грошей, ні знайомих у Харкові: дівчину виставив із квартири співмешканець
11.11.2024, 19:30
Новини Харкова — головне за 11.11: новий начальник Нацполіції Харківщини
Новини Харкова — головне за 11.11: новий начальник Нацполіції Харківщини
11.11.2024, 21:54

Новини за темою:

16:54
ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
10:53
Про нову тактику РФ на Куп’янському напрямку розповіли українські захисники
09:15
Знищують РЕБи та живу силу ворога. Робота ЗСУ біля Стариці (відео)
16:24
ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00
08:26
Авіаудари та майже 20 атак: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Ви читали новину: «Євротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн зібрав для Сил оборони гурт з Харківщини»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 21:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 14 мільйонів гривень для української армії зібрав під час туру європейськими містами гурт «Курган&Агрегат» з Харківської області.".