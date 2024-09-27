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Концерти під землею: як у Харкові відсвяткують Всесвітній день музики

Культура 10:26   27.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Концерти під землею: як у Харкові відсвяткують Всесвітній день музики

Як повідомили у мерії, до Всесвітнього дня музики у місті підготували спецпроєкт “Музика незламного Харкова”. 

“На ст. м. “Історичний музей” зі святковою програмою виступлять симфонічні оркестри, хор та солісти Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського та Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка”, – розповіли у мерії.

Захід відбудеться 1 жовтня з 16:00 до 19:00.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 10:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у мерії, до Всесвітнього дня музики у місті підготували спецпроєкт “Музика незламного Харкова”. ".