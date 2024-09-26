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Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 27 вересня у Харкові та області

Погода 20:09   26.09.2024
Оксана Якушко
Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 27 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 27 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️

Вітер південний ⬆️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 14° тепла, вдень 21 – 26°.

По місту: Без опадів.☀️

Вітер південний⬆️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 14° тепла, вдень 24 – 26°.

Читайте також: Тепло та сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 26 вересня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 20:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".