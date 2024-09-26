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Днем тепло как летом. Какой будет погода 27 сентября в Харькове и области

Погода 20:09   26.09.2024
Оксана Якушко
Днем тепло как летом. Какой будет погода 27 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 14° тепла, днем ​​21 — 26°.

По городу: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 14° тепла, днем ​​24 — 26°.

Читайте также: Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 26 сентября

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 20:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".