Днем тепло как летом. Какой будет погода 27 сентября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 27 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 14° тепла, днем 21 — 26°.
По городу: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 14° тепла, днем 24 — 26°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 20:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".