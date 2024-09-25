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Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 26 сентября

Погода 19:13   25.09.2024
Елена Нагорная
Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 26 сентября Фото: Василий Голосный

В четверг, 26 сентября, в Харькове и области прогнозируют малооблачную погоду, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем — 23 — 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов, днем — 20 — 25.

Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 19:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 26 сентября, в Харькове и области прогнозируют малооблачную погоду, без осадков.".