Что с пожарами на Харьковщине: в ХОВА сообщили, сколько лесов горят сейчас

На Харьковщине продолжается ликвидация пожаров в экосистемах. Вопросы предотвращения пожаров и организации мероприятий по эвакуации обсудили на совещании в ХОВА.

Отмечается, что сейчас в регионе продолжается работа по ликвидации 6 пожаров в лесах. Основные причины – аномально высокая температура, сильные порывы ветра и последствия обстрелов. Всего с начала года в экосистемах региона произошло 387 лесных пожаров на площади более 13,3 тысячи га, в том числе более 149 га — верховых. Пожарные ликвидировали 381 пожар.

«Перед главами громад будет техническая задача – обустройство и обеспечение противопожарной безопасности населенных пунктов. Необходимо продолжать принимать меры по обеспечению безопасности сел и поселков, находящихся в зоне риска. В то же время будут задачи обустройства противопожарных траншей, рвов и т.д.», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Как отметил в. и. о. начальника Управления Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Лысенко, декупированные лесхозы — в стадии реорганизации. На этой неделе будут созданы филиалы, между ними распределят пожарные автомобили.