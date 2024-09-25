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Что с пожарами на Харьковщине: в ХОВА сообщили, сколько лесов горят сейчас

Общество 13:13   25.09.2024
Виктория Яковенко
Что с пожарами на Харьковщине: в ХОВА сообщили, сколько лесов горят сейчас Фото: ХОВА

На Харьковщине продолжается ликвидация пожаров в экосистемах. Вопросы предотвращения пожаров и организации мероприятий по эвакуации обсудили на совещании в ХОВА.

Отмечается, что сейчас в регионе продолжается работа по ликвидации 6 пожаров в лесах. Основные причины – аномально высокая температура, сильные порывы ветра и последствия обстрелов. Всего с начала года в экосистемах региона произошло 387 лесных пожаров на площади более 13,3 тысячи га, в том числе более 149 га — верховых. Пожарные ликвидировали 381 пожар.

«Перед главами громад будет техническая задача – обустройство и обеспечение противопожарной безопасности населенных пунктов. Необходимо продолжать принимать меры по обеспечению безопасности сел и поселков, находящихся в зоне риска. В то же время будут задачи обустройства противопожарных траншей, рвов и т.д.», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Как отметил в. и. о. начальника Управления Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Лысенко, декупированные лесхозы — в стадии реорганизации. На этой неделе будут созданы филиалы, между ними распределят пожарные автомобили.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается ликвидация пожаров в экосистемах. Вопросы предотвращения пожаров и организации мероприятий по эвакуации обсудили на совещании в ХОВА.".