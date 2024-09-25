Що з пожежами на Харківщині: у ХОВА повідомили, скільки лісів горять наразі
На Харківщині триває ліквідація пожеж в екосистемах. Питання запобігання пожежам та організації заходів з евакуації обговорили на нараді в ХОВА.
Зазначається, що наразі в регіоні триває робота з ліквідації 6 пожеж в лісах. Основні причини – аномально висока температура, сильні пориви вітру, а також наслідки обстрілів. Загалом з початку року в екосистемах регіону сталося 387 лісових пожеж на площі понад 13,3 тисячі га, в тому числі понад 149 га – верхових. Вогнеборці ліквідували 381 пожежу.
«Перед головами громад поставатиме технічне завдання – облаштування і забезпечення протипожежної безпеки населених пунктів. Необхідно продовжувати вживати заходи з метою убезпечення сіл та селищ, що перебувають в зоні ризику. Водночас, будуть завдання щодо облаштування протипожежних траншей, рвів тощо», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Як зазначив т. в. о. начальника Управління Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександр Лисенко, лісгоспи, що були деокуповані – в стадії реорганізації. Цього тижня будуть створені філії, між ними розподілять пожежні автомобілі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ліс, ликвидация, пожежа, сінєгубов, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині триває ліквідація пожеж в екосистемах. Питання запобігання пожежам та організації заходів з евакуації обговорили на нараді в ХОВА.".