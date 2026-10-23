Live
  • Пт 23.10.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

«Акважур» у Харкові – тепер «Акваполіс»: альтанки стануть платними з 24 жовтня

Оригінально 15:55   23.10.2026
Олена Нагорна
Підпишіться на нас в Google
«Акважур» у Харкові – тепер «Акваполіс»: альтанки стануть платними з 24 жовтня

Колишній пляж «Акважур» на Журавлівці у Харкові отримав нову офіційну назву – «Акваполіс». СКП «Харківзеленбуд», яке у травні отримало цю територію на баланс, з 24 жовтня почне брати оплату за відпочинок у низці альтанок, які раніше комунальники відновили власним коштом.

Забронювати альтанку можна виключно онлайн через спеціальний сайт для забезпечення повної прозорості розрахунків, на місці заплатити карткою чи готівкою буде неможливо, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

«З цих вихідних починає діяти послуга з надання альтанок для організації дозвілля… Це не оренда, це саме послуга. Цим займається наше підприємство “Харківзеленбуд”. Все офіційно проходить по електронних платежах на спеціально створеному сайті, на який кожен охочий може зайти, обрати альтанку, дату, оплатити та отримати електронний чек. З цим підтвердженням людина приїздить на місце і відпочиває», — розповів Кравченко.

Він пояснив, що отримані кошти надходитимуть безпосередньо на рахунки комунального підприємства. Їх спрямують на прибирання території, вивезення сміття, чищення мангалів, миття меблів, а також на оплату праці робітників та подальший розвиток зони відпочинку. Речник підприємства зауважив, що попередні місяці відновлення та утримання локації відбувалося виключно коштом КП.

Вартість послуги залежить від дня тижня та розміру альтанки:

  • Маленька альтанка: 1200 гривень (з понеділка по четвер) або 1500 гривень (з п’ятниці по неділю) на день;
  • Велика альтанка: 1800 гривень (з понеділка по четвер) або 2100 гривень (з п’ятниці по неділю) на день.

Водночас відвідувачам залишили й безкоштовну альтернативу — невеликі альтанки біля спортивного майданчика. Платними стали саме оновлені та відремонтовані об’єкти. За дотриманням порядку та наявністю чеків стежитимуть працівники підприємства.

«Наші співробітники будуть перевіряти наявність електронного платежу, чи дійсно люди за собою забронювали цю послугу з відпочинку в альтанці. Якщо ні, то їх ввічливо попросять звільнити її та перейти на безкоштовні альтанки, які в нас так само є», — пояснив речник СКП.

На підприємстві прагнуть, аби локація працювала цілий рік, у тому числі й узимку.

«Ми прораховуємо можливість переобладнання деяких альтанок на зимовий варіант, оскільки плануємо працювати і взимку. Треба відповідно і утеплення робити, і ущільнити стіни. Ми плануємо і на новорічні свята прикрашати цю локацію та вітати людей, які приходитимуть помилуватися зимовою річкою», — додав речник підприємства.

Офіційно забронювати альтанку та ознайомитись із правилами відвідування локації «Акваполіс» можна на спеціальному сайті: https://zhuravlivka.erpua.com/.

Нагадаємо, частину острова раніше віддали в оренду, і підприємці створили там комплекс підвищеного комфорту Ostriv City. Орендар бере плату за шезлонги, бунгало та альтанки, але вхід на територію лишається вільним.

Читайте також: Безплатно, але не все: як перетворюють на «салтівський рай» пляж на Журавлівці 📹

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Вибухи у Харкові: ворог атакує Основ’янський район (доповнюється)
Вибухи у Харкові: ворог атакує Основ’янський район (доповнюється)
23.10.2026, 16:51
Харків атакували реактивні «шахеди»: у цирку вибиті вікна, постраждала дитина
Харків атакували реактивні «шахеди»: у цирку вибиті вікна, постраждала дитина
23.10.2026, 15:49
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
22.10.2026, 14:43
Новини Харкова — головне 23 жовтня: вибухи не вщухають, хвилясте небо, обмін
Новини Харкова — головне 23 жовтня: вибухи не вщухають, хвилясте небо, обмін
23.10.2026, 16:46
«Енергосистема не належить Харкову» – Терехов про підготовку до зими
«Енергосистема не належить Харкову» – Терехов про підготовку до зими
23.10.2026, 12:35
Світла не буде в одному з районів Харкова 1 листопада: адреси
Світла не буде в одному з районів Харкова 1 листопада: адреси
23.10.2026, 14:11

Новини за темою:

23.10.2026
Коли стартує опалювальний сезон на Харківщині: Синєгубов назвав умови
23.10.2026
Обіцяв фіктивне навчання і відстрочку за $7000: підозрюють харків’янина
23.10.2026
Вибухи у Харкові: ворог атакує Основ’янський район (доповнюється)
23.10.2026
Світла не буде в одному з районів Харкова 1 листопада: адреси
23.10.2026
Незвичні хмари бачили над Харковом: що це було, пояснили синоптики


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Акважур» у Харкові – тепер «Акваполіс»: альтанки стануть платними з 24 жовтня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 15:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бывший пляж «Акважур» на Журавлевке в Харькове получил новое официальное название — «Акваполис».".