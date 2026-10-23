«Акважур» у Харкові – тепер «Акваполіс»: альтанки стануть платними з 24 жовтня

Колишній пляж «Акважур» на Журавлівці у Харкові отримав нову офіційну назву – «Акваполіс». СКП «Харківзеленбуд», яке у травні отримало цю територію на баланс, з 24 жовтня почне брати оплату за відпочинок у низці альтанок, які раніше комунальники відновили власним коштом.

Забронювати альтанку можна виключно онлайн через спеціальний сайт для забезпечення повної прозорості розрахунків, на місці заплатити карткою чи готівкою буде неможливо, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

«З цих вихідних починає діяти послуга з надання альтанок для організації дозвілля… Це не оренда, це саме послуга. Цим займається наше підприємство “Харківзеленбуд”. Все офіційно проходить по електронних платежах на спеціально створеному сайті, на який кожен охочий може зайти, обрати альтанку, дату, оплатити та отримати електронний чек. З цим підтвердженням людина приїздить на місце і відпочиває», — розповів Кравченко.

Він пояснив, що отримані кошти надходитимуть безпосередньо на рахунки комунального підприємства. Їх спрямують на прибирання території, вивезення сміття, чищення мангалів, миття меблів, а також на оплату праці робітників та подальший розвиток зони відпочинку. Речник підприємства зауважив, що попередні місяці відновлення та утримання локації відбувалося виключно коштом КП.

Вартість послуги залежить від дня тижня та розміру альтанки:

Маленька альтанка : 1200 гривень (з понеділка по четвер) або 1500 гривень (з п’ятниці по неділю) на день;

1200 гривень (з понеділка по четвер) або 1500 гривень (з п’ятниці по неділю) на день; Велика альтанка: 1800 гривень (з понеділка по четвер) або 2100 гривень (з п’ятниці по неділю) на день.

Водночас відвідувачам залишили й безкоштовну альтернативу — невеликі альтанки біля спортивного майданчика. Платними стали саме оновлені та відремонтовані об’єкти. За дотриманням порядку та наявністю чеків стежитимуть працівники підприємства.

«Наші співробітники будуть перевіряти наявність електронного платежу, чи дійсно люди за собою забронювали цю послугу з відпочинку в альтанці. Якщо ні, то їх ввічливо попросять звільнити її та перейти на безкоштовні альтанки, які в нас так само є», — пояснив речник СКП.

На підприємстві прагнуть, аби локація працювала цілий рік, у тому числі й узимку.

«Ми прораховуємо можливість переобладнання деяких альтанок на зимовий варіант, оскільки плануємо працювати і взимку. Треба відповідно і утеплення робити, і ущільнити стіни. Ми плануємо і на новорічні свята прикрашати цю локацію та вітати людей, які приходитимуть помилуватися зимовою річкою», — додав речник підприємства.

Офіційно забронювати альтанку та ознайомитись із правилами відвідування локації «Акваполіс» можна на спеціальному сайті: https://zhuravlivka.erpua.com/.

Нагадаємо, частину острова раніше віддали в оренду, і підприємці створили там комплекс підвищеного комфорту Ostriv City. Орендар бере плату за шезлонги, бунгало та альтанки, але вхід на територію лишається вільним.