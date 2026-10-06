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Кущі – подарунок з Полтави: на Журавлівці висаджують лаванду та хризантеми

Суспільство 16:46   06.10.2026
Вікторія Яковенко
Кущі – подарунок з Полтави: на Журавлівці висаджують лаванду та хризантеми Фото: Харківська міськрада

Комунальники почали створювати нову композицію з лаванди та хризантем на Журавлівці, повідомили у Харківській міськраді.

Великі кущі подарував місту полтавський розплідник на знак підтримки харків’ян, зазначили у мерії.

“Ми поєднали духмяну лаванду з яскравими осінніми квітами, аби додати цьому куточку ще більше краси та затишку. Дякуємо колегам за такий теплий подарунок для нашого міста”, – зазначили в СКП “Харківзеленбуд”.

новая композиция на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада
новая композиция на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада
новая композиция на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, рух транспорту на узвозі Клочківському, біля Зоологічного мосту, буде обмежений з 7:00 до 16:00 7 і 8 жовтня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Причина – необхідність виконання робіт з ремонту Зоологічного мосту. Через це трамвай №12 не курсуватиме з 06:00 до 16:00. Замість нього пустять тимчасовий автобус.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники почали створювати нову композицію з лаванди та хризантем на Журавлівці, повідомили у Харківській міськраді.".