Кущі – подарунок з Полтави: на Журавлівці висаджують лаванду та хризантеми

Комунальники почали створювати нову композицію з лаванди та хризантем на Журавлівці, повідомили у Харківській міськраді.

Великі кущі подарував місту полтавський розплідник на знак підтримки харків’ян, зазначили у мерії.

“Ми поєднали духмяну лаванду з яскравими осінніми квітами, аби додати цьому куточку ще більше краси та затишку. Дякуємо колегам за такий теплий подарунок для нашого міста”, – зазначили в СКП “Харківзеленбуд”.

Нагадаємо, рух транспорту на узвозі Клочківському, біля Зоологічного мосту, буде обмежений з 7:00 до 16:00 7 і 8 жовтня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Причина – необхідність виконання робіт з ремонту Зоологічного мосту. Через це трамвай №12 не курсуватиме з 06:00 до 16:00. Замість нього пустять тимчасовий автобус.