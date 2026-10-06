У Харкові обмежать рух біля Зоологічного мосту: трамвай замінять автобусом

Рух транспорту на узвозі Клочківському, біля Зоологічного мосту, буде обмежений з 7:00 до 16:00 7 і 8 жовтня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Причина – необхідність виконання робіт з ремонту Зоологічного мосту.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Крім того, з 6:00 до 16:00 7 і 8 жовтня буде припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк».

Водночас з 6:00 до 18:00 працюватиме тимчасовий автобус №12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Нагадаємо, як повідомляли в АТ “Харківобленерго”, графік погодинних відключень світла вводять у регіоні сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до 24:00 у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли.