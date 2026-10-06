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Ограничат движение возле Зоологического моста: трамвай заменят автобусом

Общество 16:15   06.10.2026
Виктория Яковенко
Ограничат движение возле Зоологического моста: трамвай заменят автобусом Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на спуске Клочковском, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:00 до 16:00 7 и 8 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Причина – необходимость выполнения работ по ремонту Зоологического моста.

Пропуск транспорта будет организован свободной от выполнения работ полосой движения.

Кроме того, с 6:00 до 16:00 7 и 8 октября будет приостановлено движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, площади Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до ​​разворотного круга «Центральный парк».

В то же время, с 6:00 до 18:00 будет работать временный автобус №12: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») – ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – ул. Веснина – ул. Сумская – Центральный парк.

Напомним, как сообщали в АО «Харьковоблэнерго», график почасовых отключений света вводят в регионе сегодня, 6 октября, с 15:00 до 24:00 в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на спуске Клочковском, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:00 до 16:00 7 и 8 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".