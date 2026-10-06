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Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики

Общество 14:41   06.10.2026
Виктория Яковенко
Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики Фото иллюстративное

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», график почасовых отключений света вводят в регионе сегодня, 6 октября, с 15:00 до 24:00 в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 19:00:22:30
  • 1.2 19:00:22:30
  • 3.1 22:30-24:00
  • 3.2 22:30-24:00
  • 6.1 15:00-19:00
  • 6.2 15:00-19:00

Список адресов за очередями – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что сегодня, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых регионах Украины введут графики отключения света. Он объяснил: в результате российских обстрелов часть абонентов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях остаются без электроснабжения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 14:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», график почасовых отключений света вводят в регионе сегодня с 15:00 до 24:00 в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме".