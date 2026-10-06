Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», график почасовых отключений света вводят в регионе сегодня, 6 октября, с 15:00 до 24:00 в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 19:00:22:30
- 1.2 19:00:22:30
- 3.1 22:30-24:00
- 3.2 22:30-24:00
- 6.1 15:00-19:00
- 6.2 15:00-19:00
Список адресов за очередями – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что сегодня, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых регионах Украины введут графики отключения света. Он объяснил: в результате российских обстрелов часть абонентов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях остаются без электроснабжения.