Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», график почасовых отключений света вводят в регионе сегодня, 6 октября, с 15:00 до 24:00 в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 19:00:22:30

1.2 19:00:22:30

3.1 22:30-24:00

3.2 22:30-24:00

6.1 15:00-19:00

6.2 15:00-19:00

Список адресов за очередями – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что сегодня, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых регионах Украины введут графики отключения света. Он объяснил: в результате российских обстрелов часть абонентов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях остаются без электроснабжения.