Отключения света возвращаются: четыре области без электроснабжения

Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что сегодня, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых регионах Украины введут графики отключения света. Он объяснил: в результате российских обстрелов часть абонентов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях остаются без электроснабжения.

Некрасов также отметил: делают все, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме, но при необходимости, могут ввести и аварийные отключения.

«Там, где позволяет ситуация, бригады энергетиков уже работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дом украинцев. Восстановительные работы продолжаются практически круглосуточно.

Сегодня с 15 часов и до конца суток в некоторых регионах планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом в одну очередь», – сказал Некрасов.

Также он призвал потребителей следить за официальными сообщениями на страницах облэнерго.