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Отключения света возвращаются: четыре области без электроснабжения

Общество 11:43   06.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Отключения света возвращаются: четыре области без электроснабжения Изображение создано ИИ

Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что сегодня, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых регионах Украины введут графики отключения света. Он объяснил: в результате российских обстрелов часть абонентов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях остаются без электроснабжения.

Некрасов также отметил: делают все, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме, но при необходимости, могут ввести и аварийные отключения.

«Там, где позволяет ситуация, бригады энергетиков уже работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дом украинцев. Восстановительные работы продолжаются практически круглосуточно.
Сегодня с 15 часов и до конца суток в некоторых регионах планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом в одну очередь», – сказал Некрасов.

Также он призвал потребителей следить за официальными сообщениями на страницах облэнерго.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 11:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "сегодня, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых областях Украины введут графики отключения света".