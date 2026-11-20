За неделю сотрудники КСП «Харьковгорлифт» выезжали вызволять людей из лифтов более чем 2,7 тысячи раз. В основном, харьковчане застревали из-за аварийных отключений электроэнергии и нестабильного напряжения, пишут в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики объяснили: во время массовых отключений света невозможно оперативно обработать все заявки и вызволить людей. Поэтому советуют харьковчанам передвигаться по летницам.

«Всего за неделю бригады предприятия обработали более 4,5 тысячи заявок на ремонт лифтового оборудования и внутридомовых электросетей. Кроме того, за этот период после ремонта возобновили работу 12 лифтов и 10 систем диспетчеризации», – отметили в мэрии.

На данный момент в домах коммунальной формы собственности работают 6,7 тысячи лифтов. Еще 14 остановлены, чтобы провести ремонт.