600 раз доставали харьковчан из застрявших лифтов за неделю — мэрия
Жители Харькова продолжают попадать в «капканы» прямо в своих подъездах. После некоторого спада количества подобных случаев на прошлой неделе, на этой статистика спасения из лифтов вновь пошла вверх.
Специалисты КСП «Харьковгорлифт» за неделю отреагировали на более чем 600 случаев застревания пассажиров в кабинах. «Которые в основном возникали из-за аварийных отключений света», — отметила пресс-служба Харьковского горсовета.
В целом за этот период специалисты проработали около 2500 заявок на ремонт лифтов и внутридомовых электросетей. А также возобновили работу 50 подъемников.
«В частности, после капремонта был запущен подъемник в жилом доме по ул. Астрономической, который был поврежден в результате обстрелов в 2022 году. Также было установлено четыре новых системы диспетчеризации. Работы проводились по пр. Героев Харькова, ул. Полтавский Шлях, пр. Победы и др.» — сообщили в мэрии.
Читайте также: Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги
Отметим, длительность отключений электричества в Харьковской области на этой неделе несколько сократилась. Однако несколько раз вводили аварийные графики, что могло стать неожиданностью для пассажиров лифтов. На прошлой неделе количество случаев, когда из подъемников спасали застрявших, было меньше — 470.
Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 13:24