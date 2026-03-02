Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги
В феврале россияне обстрелами повредили 234 дома Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«За месяц в результате вражеских обстрелов выбиты 1922 окна – в подъездах, на балконах и в квартирах – и изрешечены 57 кровель», — отметил городской голова.
На сегодня все тепловые контуры закрыты, крыши отремонтированы. Но работа коммунальщиков в январе-феврале имеет совсем другой уровень сложности, чем в теплое время, подчеркнул Терехов.
«Когда на улице минус 20, тяжело всем: и людям, и технике, и материалам. А главное – мы не имеем права растягивать ремонт. Нужно действовать очень быстро, чтобы удержать тепло в домах и не допустить, чтобы повреждения повлекли еще большие проблемы», — пояснил мэр Харькова.
К тому же, критическая ситуация в энергетике постоянно добавляла риски и задержки. По словам мэра, атаки на инфраструктуру и аварийные отключения усложняют подвоз материалов, работу электроинструмента и освещение на объектах.
«Февраль был примечателен тем, что прилеты случались в разных районах почти одновременно. Бригадам приходилось мгновенно маневрировать между десятками адресов, чтобы успеть повсюду. Отдельная тема – частный сектор. В феврале мы имели случаи, когда агрессор разрушал дома буквально «под ноль». Для семей это катастрофа, поэтому ищем возможности поддержки вместе с государством и партнерами», — отметил Игорь Терехов.
Читайте также: Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 18:31;