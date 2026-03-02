Live

Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги

Общество 18:31   02.03.2026
Оксана Якушко
В феврале россияне обстрелами повредили 234 дома Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«За месяц в результате вражеских обстрелов выбиты 1922 окна – в подъездах, на балконах и в квартирах – и изрешечены 57 кровель», — отметил городской голова.

На сегодня все тепловые контуры закрыты, крыши отремонтированы. Но работа коммунальщиков в январе-феврале имеет совсем другой уровень сложности, чем в теплое время, подчеркнул Терехов.

«Когда на улице минус 20, тяжело всем: и людям, и технике, и материалам. А главное – мы не имеем права растягивать ремонт. Нужно действовать очень быстро, чтобы удержать тепло в домах и не допустить, чтобы повреждения повлекли еще большие проблемы», — пояснил мэр Харькова.

К тому же, критическая ситуация в энергетике постоянно добавляла риски и задержки. По словам мэра, атаки на инфраструктуру и аварийные отключения усложняют подвоз материалов, работу электроинструмента и освещение на объектах.

«Февраль был примечателен тем, что прилеты случались в разных районах почти одновременно. Бригадам приходилось мгновенно маневрировать между десятками адресов, чтобы успеть повсюду. Отдельная тема – частный сектор. В феврале мы имели случаи, когда агрессор разрушал дома буквально «под ноль». Для семей это катастрофа, поэтому ищем возможности поддержки вместе с государством и партнерами», — отметил Игорь Терехов.

