Новый дом получила многодетная семья, чье жилье разрушила РФ

Общество 21:35   18.05.2026
Оксана Якушко
Новый дом получила многодетная семья, чье жилье разрушила РФ Фото: ХОВА

Детский дом семейного типа, где воспитывают 10 детей, переехал в новое жилье, сообщили в ХОВА.

Из-за боевых действий семья потеряла свой дом, но продолжила держаться вместе и заботиться о детях. Поэтому ХОВА совместно с Высочанским поселковым советом за средства государственного бюджета для семьи купили новый дом.

Этот дом семейного типа, где сейчас воспитывают 10 детей, накануне Дня семьи посетила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская. Она передала воспитанникам подарки и планшеты. И подчеркнула, что ХОВА продолжают реализацию областной программы поддержки приемных семей и детских домов семейного типа.

