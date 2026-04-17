Live

На каком этапе восстановление дома на Соборности Украины в Харькове (фото)

Общество 16:13   17.04.2026
Виктория Яковенко
Продолжается восстановление многоквартирного дома на улице Соборности Украины, который получил значительные повреждения в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным мэрии, там были повреждены стены, кровля, окна, балконы, лифтовое отделение, инженерные сети.

«В доме уже выполнен ряд первоочередных работ. В частности, демонтированы поврежденные панели, возведены новые конструкции стен и восстановлена кровля в местах попаданий. Сейчас специалисты утепляют дом и устанавливают новые окна в квартирах», — сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции.

Затем запланирована замена лифта в одном из подъездов, ремонт поврежденных квартир и восстановление балконов.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: «Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На каком этапе восстановление дома на Соборности Украины в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
