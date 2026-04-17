На каком этапе восстановление дома на Соборности Украины в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Продолжается восстановление многоквартирного дома на улице Соборности Украины, который получил значительные повреждения в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
По данным мэрии, там были повреждены стены, кровля, окна, балконы, лифтовое отделение, инженерные сети.
«В доме уже выполнен ряд первоочередных работ. В частности, демонтированы поврежденные панели, возведены новые конструкции стен и восстановлена кровля в местах попаданий. Сейчас специалисты утепляют дом и устанавливают новые окна в квартирах», — сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции.
Затем запланирована замена лифта в одном из подъездов, ремонт поврежденных квартир и восстановление балконов.
Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, міськрада, новости Харькова;
Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 16:13;