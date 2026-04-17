На якому етапі відновлення будинку на Соборності України в Харкові (фото)

Суспільство 16:13   17.04.2026
Вікторія Яковенко
На якому етапі відновлення будинку на Соборності України в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Триває відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Соборності України, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

За даними мерії, там були пошкоджені стіни, покрівля, вікна, балкони, ліфтове відділення, інженерні мережі тощо.

«В будинку вже виконано низку першочергових робіт. Зокрема, демонтовано аварійні панелі, зведено нові конструкції стін та відновлено покрівлю в місцях влучань. Зараз фахівці утеплюють будинок та встановлюють нові вікна у квартирах», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Потім заплановано заміну ліфта в одному з під’їздів, ремонт пошкоджених квартир та відновлення балконів.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Автор: Вікторія Яковенко
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 16:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Соборності України, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів".