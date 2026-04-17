На якому етапі відновлення будинку на Соборності України в Харкові (фото)

Триває відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Соборності України, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

За даними мерії, там були пошкоджені стіни, покрівля, вікна, балкони, ліфтове відділення, інженерні мережі тощо.

«В будинку вже виконано низку першочергових робіт. Зокрема, демонтовано аварійні панелі, зведено нові конструкції стін та відновлено покрівлю в місцях влучань. Зараз фахівці утеплюють будинок та встановлюють нові вікна у квартирах», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Потім заплановано заміну ліфта в одному з під’їздів, ремонт пошкоджених квартир та відновлення балконів.