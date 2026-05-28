Захист критичної інфраструктури й відновлення доріг: ХОВА про візит Кулеби
На Харківщину приїжджав віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Оглянули хід робіт на обʼєктах захисту критичної інфраструктури. Спільно з Агентством відновлення будуємо в області 86 елементів фізичного захисту. За темпами та обсягами виконання цього напряму Плану стійкості Харківщина залишається серед лідерів», – підкреслив Синєгубов.
Він зазначив, що увагу приділяють й відновленню дорожньої інфраструктури, зокрема у прифронтових громадах.
«Це шляхи, що критично важливі для військової логістики, евакуації, гуманітарних маршрутів. Вдячний уряду за рішення, які дозволяють швидше проводити відновлення, без зайвої бюрократії та поділу за балансоутримувачами. Уже маємо конкретний результат — відремонтовану дорогу в Барвінковому», – підсумував голова ХОВА.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Алексей Кулеба, відновлення, харківщина, хова;
Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 14:50;