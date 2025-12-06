Live

Масована атака на Україну: удар по залізниці, де зникло тепло та вода (фото)

Події 09:35   06.12.2025
Вікторія Яковенко
Фото: ДСНС України

Вибухи у різних регіонах України почали лунати в ніч на 6 грудня. Обстріли продовжились і вранці.

За даними ДСНС України, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей постраждали. Зокрема, у місті Фастів ворог атакував залізничну інфраструктуру, деякі приміські маршрути скоротили, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

удар по Киевщине
Фото: ДСНС України
удар по Киевщине
Фото: ДСНС України

Удари фіксували і у Дніпрі. Там сталося декілька пожеж, інформував т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

В Одеській області внаслідок пошкоджень без теплопостачання залишаються 9500 абонентів, без водопостачання 34000 абонентів, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Під атакою опинилися і портові об’єкти: частина інфраструктури знеструмлена, оператори перейшли на резервне живлення від генераторів. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю та елементи портової інфраструктури», – додав Кулеба.

атака на Украину
Фото: Олексій Кулеба

Він уточнив, що ударів зазнали об’єкти електро- і теплогенерації на Чернігівщині, Запоріжжі, Львівщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Нагадаємо, майже усю ніч у Повітряних силах ЗСУ інформували про ворожі БпЛА над різними регіонами України. Також вночі злітав МіГ-31К. Вже під ранок, близько 05:00, у ПС ЗСУ зазначали, що, ймовірно, було здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160.

Автор: Вікторія Яковенко



