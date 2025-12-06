Новини Харкова – головне за 6 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:45
Тривога у Харкові тривала всю ніч
Сирена прозвучала в обласному центрі ще близько 21:00 5 грудня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА, що летіли в напрямку Харкова з півночі.
Вже о 22:18 у ПС ЗСУ інформували, що над місто зафіксований ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний.
Про ворожі дрони над регіоном повідомляли до 02:00.
Також вночі злітав МіГ-31К. У ПС ЗСУ інформували про пуски швидкісні цілі у бік Дніпра та Києва.
Вже під ранок, близько 05:00, у ПС ЗСУ зазначали, що, ймовірно, було здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160.
Станом на 06:45 тривога у Харкові актуальна.
