Дев’ять постраждалих, летіли ракети, БпЛА та КАБи – доба на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також 24 населені пункти області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ять людей.

“У с. Петрівка Барвінківської громади постраждали чоловіки 53, 60, 33, 37 років та жінки 23, 20, 46 років; у м. Чугуїв зазнала поранень 69-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 69-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

ракета;

три КАБи;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

22 БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

31 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є руйнування цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах області.