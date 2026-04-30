Дев’ять постраждалих, летіли ракети, БпЛА та КАБи – доба на Харківщині

Події 09:04   30.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також 24 населені пункти області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ять людей.

У с. Петрівка Барвінківської громади постраждали чоловіки 53, 60, 33, 37 років та жінки 23, 20, 46 років; у м. Чугуїв зазнала поранень 69-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 69-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • три КАБи;
  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • 22 БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 31 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є руйнування цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 09:04;

