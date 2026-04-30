Вранці в Харкові в пожежі загинув пенсіонер – ДСНС
Протягом минулої доби на Харківщині вирували 18 пожеж. З них шість – почалися через російські обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС. Росіяни били по Берестинському, Богодухівському, Ізюмському і Куп’янському районах області.
Так через атаку дрона на сільгосппідприємство у селі Губарівка Богодухівського району спалахнув гараж на площі 500 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.
“Вночі 30 квітня ворожі БпЛА завдали ударів по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, спричинивши пожежу. Внаслідок вибухів постраждала 62-річна жінка”, – пишуть рятувальники.
А вранці у Шевченківському районі Харкова сталася трагедія – у побутовій пожежі загинув 66-річний чоловік, додали у ДСНС.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 08:26;