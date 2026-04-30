Утром в Харькове в пожаре погиб пенсионер – ГСЧС

Происшествия 08:26   30.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром в Харькове в пожаре погиб пенсионер – ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 18 пожаров. Из них шесть – начались из-за российских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС. Россияне били по Берестинскому, Богодуховскому, Изюмском и Купянском районах области.

Так из-за атаки дрона на сельхозпредприятие в селе Губаровка Богодуховского районах загорелся гараж на площади 500 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Ночью 30 апреля вражеские БпЛА нанесли удары по частному дому в поселке Большой Бурлук Купянского района, нанеся пожар. В результате взрывов пострадала 62-летняя женщина», – пишут спасатели.

А утром в Шевченковском районе Харькова произошла трагедия – в бытовом пожаре погиб 66-летний мужчина, добавили в ГСЧС.

Читайте также: Где атаковали россияне, рассказали в Генштабе ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь
30.04.2026, 08:31
РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW
РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW
30.04.2026, 07:34
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
29.04.2026, 17:51
Взрывы звучат в одном из районов Харькова – вспыхнул автомобиль (видео)
Взрывы звучат в одном из районов Харькова – вспыхнул автомобиль (видео)
29.04.2026, 21:56
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
29.04.2026, 23:15
Сегодня 30 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 апреля 2026: какой праздник и день в истории
30.04.2026, 06:00

Новости по теме:

27.04.2026
Сегодня утром в пожаре на Богодуховщине погиб мужчина – ГСЧС
18.04.2026
ГСЧС спасла пятерых людей из бытовых пожаров, но есть пострадавший
17.04.2026
Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе
15.04.2026
Двое людей погибли в бытовых пожарах – данные ГСЧС
14.04.2026
В бытовом пожаре погиб 87-летний мужчина – что горело, рассказали в ГСЧС


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 18 пожаров. Из них шесть – начались из-за российских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС.".