Утром в Харькове в пожаре погиб пенсионер – ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 18 пожаров. Из них шесть – начались из-за российских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС. Россияне били по Берестинскому, Богодуховскому, Изюмском и Купянском районах области.

Так из-за атаки дрона на сельхозпредприятие в селе Губаровка Богодуховского районах загорелся гараж на площади 500 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Ночью 30 апреля вражеские БпЛА нанесли удары по частному дому в поселке Большой Бурлук Купянского района, нанеся пожар. В результате взрывов пострадала 62-летняя женщина», – пишут спасатели.

А утром в Шевченковском районе Харькова произошла трагедия – в бытовом пожаре погиб 66-летний мужчина, добавили в ГСЧС.