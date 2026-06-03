За сутки спасатели потушили 22 пожара – детали от ГСЧС

В течение минувших суток у спасателей было 48 оперативных выездов, из них 22 – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

11 пожаров возникли в результате российских обстрелов в Харьковском, Купянском, Чугуевском, Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области, а также в Харькове. В областном центре после «прилетов» горели конструктивные элементы построек и другая гражданская инфраструктура. Пострадавших двое.

В области бушевали такие пожары: