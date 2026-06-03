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За сутки спасатели потушили 22 пожара – детали от ГСЧС

Происшествия 08:20   03.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки спасатели потушили 22 пожара – детали от ГСЧС

В течение минувших суток у спасателей было 48 оперативных выездов, из них 22 – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

11 пожаров возникли в результате российских обстрелов в Харьковском, Купянском, Чугуевском, Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области, а также в Харькове. В областном центре после «прилетов» горели конструктивные элементы построек и другая гражданская инфраструктура. Пострадавших двое.

В области бушевали такие пожары:

  • в Харьковском районе в результате попаданий БпЛА произошли пожары в экосистемах. В поселке Рогань горел камыш на площади 100 квадратных метров, в городе Дергачи – на площади 1000 квадратных метро.
  • в селе Каменная Яруга Чугуевского района в результате атаки БПЛА горел автомобиль на площади 10 квадратных метров. Пострадали два человека.
  • в городе Чугуев в результате атаки БпЛА горели складские помещения в центральной части города на площади 200 квадратных метров.
  • в городе Лозовая в результате попаданий БпЛА повреждены спортивные объекты, стадион и территорию парка. Возник пожар в одном из зданий комплекса на площади 70 квадратных метров. Пострадали три человека.
  • в городе Богодухов в результате атаки БпЛА горели хозяйственные постройки на площади 30 квадратных метров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 08:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток у спасателей было 48 оперативных выездов, из них 22 – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС".