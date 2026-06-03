За добу рятувальники загасили 22 пожежі – деталі від ДСНС

Протягом минулої доби у рятувальників було 48 оперативних виїздів, з них 22 – на ліквідацію пожеж, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

11 пожеж виникли внаслідок російських обстрілів у Харківському, Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області, а також у Харкові. В обласному центрі після “прильотів” горіли конструктивні елементи споруд та інша цивільна інфраструктура. Постраждали двоє.

В області вирували такі пожежі: