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За добу рятувальники загасили 22 пожежі – деталі від ДСНС

Події 08:20   03.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу рятувальники загасили 22 пожежі – деталі від ДСНС

Протягом минулої доби у рятувальників було 48 оперативних виїздів, з них 22 – на ліквідацію пожеж, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

11 пожеж виникли внаслідок російських обстрілів у Харківському, Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області, а також у Харкові. В обласному центрі після “прильотів” горіли конструктивні елементи споруд та інша цивільна інфраструктура. Постраждали двоє.

В області вирували такі пожежі:

  • у Харківському районі внаслідок влучань БпЛА сталися пожежі в екосистемах. У селищі Рогань горів очерет на площі 100 квадратних метрів, у місті Дергачі — на площі 1000 квадратних метрів.
  • у селі Кам’яна Яруга Чугуївського району внаслідок атаки БпЛА горів автомобіль на площі 10 квадратних метрів. Постраждали дві людини.
  • у місті Чугуїв внаслідок атаки БпЛА горіли складські приміщення у центральній частині міста на площі 200 квадратних метрів.
  • у місті Лозова внаслідок влучань БпЛА пошкоджено спортивні об’єкти, стадіон та територію парку. Виникла пожежа в одній з будівель комплексу на площі 70 квадратних метрів. Постраждали три людини.
  •  місті Богодухів внаслідок атаки БпЛА горіли господарчі споруди на площі 30 квадратних метрів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби у рятувальників було 48 оперативних виїздів, з них 22 – на ліквідацію пожеж, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.".