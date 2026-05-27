Троє людей постраждали в побутових пожежах на Харківщині
Протягом минулої доби пожежники ліквідували 13 загорянь на Харківщині, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Два з них розпочалися після ударів РФ.
Пожежі через “прильоти” вирували в Берестинському та Куп’янському районах.
“26 травня російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталась пожежа в будинку та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Також пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих”, – додали у ГШ.
Також у регіоні вирували і побутові пожежі – у них постраждали троє людей. При цьому двох людей співробітникам ДСНС вдалося врятувати, додали в повідомленні.
Читайте також: Тяжче було на півночі від Харкова: Генштаб повідомляє про бої в регіоні
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, займання, пожежа, постраждали, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Троє людей постраждали в побутових пожежах на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 08:23;