Троє людей постраждали в побутових пожежах на Харківщині

Події 08:23   27.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби пожежники ліквідували 13 загорянь на Харківщині, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Два з них розпочалися після ударів РФ.

Пожежі через “прильоти” вирували в Берестинському та Куп’янському районах.

“26 травня російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталась пожежа в будинку та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Також пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих”, – додали у ГШ.

Також у регіоні вирували і побутові пожежі – у них постраждали троє людей. При цьому двох людей співробітникам ДСНС вдалося врятувати, додали в повідомленні.

