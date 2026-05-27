Важче було на півночі від Харкова: Генштаб повідомляє про бої в регіоні
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 18 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.
На півночі області росіяни штурмували позиції ЗСУ 13 разів у районі Стариці, Вовчанська, Вільчі, Гранова, Тернової, Лимана та Колодязного.
На Куп’янському – СОУ відбили п’ять атак Куп’янська, Курилівки, Борової, Колісниківки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.
Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:
Читайте також: Нічний «приліт» у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Важче було на півночі від Харкова: Генштаб повідомляє про бої в регіоні», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 08:10;