Важче було на півночі від Харкова: Генштаб повідомляє про бої в регіоні

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 18 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі області росіяни штурмували позиції ЗСУ 13 разів у районі Стариці, Вовчанська, Вільчі, Гранова, Тернової, Лимана та Колодязного.

На Куп’янському – СОУ відбили п’ять атак Куп’янська, Курилівки, Борової, Колісниківки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

