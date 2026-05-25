На Харківщині СОУ відбили 11 штурмів росіян – Генштаб
Вранці 25 травня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині окупанти намагалися прорватися 11 разів.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували сім бойових зіткнень біля Фиголівки, Ветеринарного, Стариці, Охрімівки та Тернової.
На Куп’янському – ЗСУ відбили п’ять атак ЗС РФ у бік Новоосинового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9975 дронів-камікадзе та здійснив 2898 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.
Втрати ворога такі:
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 08:08;