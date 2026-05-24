На Куп’янщині – затишшя: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

У вечірньому зведенні 25 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що основна увага противника була зосереджена на півночі Харківщини.

Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували одну сутичку в районі Фиголівки.

На Куп’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямах ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, порівну – по п’ять атак було на двох напрямках на Харківщині протягом минулої доби, писали у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 24 травня. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень у районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці. На Куп’янському – ЗСУ відбили п’ять штурмів росіян біля Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Колісниківки.